نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رئيس الزمالك المحتمل يفاجئ الجميع بشأن "تقسيط" عقوبة كهربا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم حسين لبيب المرشح على منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك موقفه النهائي من إمكانية تقسيط غرامة محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي في حال فوزه بالانتخابات.

تصريحات حسين لبيب

وقال حسين لبيب خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "الحكاية" المعروض على قناة "إم بي سي مصر": "لن أوافق على تقسيط عقوبة كهربا، في قانون وسنحصل على الأموال بالأرباح والفوائد".

وتابع مرشح رئاسة الزمالك: "تواصلت مع أحمد فؤاد الوطن مسؤول الملف المالي بلجنة الزمالك وأكد لي أن اللجنة لن تقبل تقسيط غرامة كهربا وأن هناك تحرك قانوني خلال الفترة المقبلة لاستعجال عملية دفع الغرامة".

وأتم حسين لبيب: "المجهود يعود إلى أحمد فؤاد الوطن، أحب أن أعطي الجميع حقوقهم وهذا حق النادي ولا أقبل التفريط فيه".

وفي سياق آخر، تنعقد الجمعية العمومية بنادي الزمالك يوم 20 أكتوبر المقبل لاختبار مجلس إدارة جديد خلال الفترة من 2023 حتى 2027.