الارشيف / الرياضة

ترتيب الدوري الإيطالي 2023-2024 قبل مباريات اليوم الأحد

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإيطالي 2023-2024 قبل مباريات اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الكالتشيو وينافسه نظيره ميلان على الصدارة ويقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري الإيطالي 2023-2024 قبل مباريات اليوم الأحد الموافق 24/9.

- مواعيد مباريات اليوم الأحد

  • إنتر ميلان ضد إمبولي 1:30 بتوقيت القاهرة.
  • أتالانتا ضد كالياري 4:00 بتوقيت القاهرة.
  • أودينيزي ضد فيورنتينا 4:00 بتوقيت القاهرة.
  • نابولي ضد بولونيا 7:00 بتوقيت القاهرة.
  • روما ضد تورينو 9:45 بتوقيت القاهرة.

- ترتيب الدوري الإيطالي

  • 1- إنتر ميلان 12 نقطة
  • 2- ميلان 12 نقطة
  • 3- ليتشي 11 نقطة
  • 4- يوفنتوس 10 نقاط
  • 5- فروزينوني 8 نقاط
  • 6- نابولي 7 نقاط
  • 7- تورينو 7 نقاط
  • 8- فيورنتينا 7 نقاط
  • 9- هيلاس فيرونا 7 نقاط
  • 10- أتالانتا 6 نقاط
  • 11- ساسولو 6 نقاط
  • 12- بولونيا 5 نقاط
  • 13- مونزا 5 نقاط
  • 14- روما 4 نقاط
  • 15- لاتسيو 4 نقاط
  • 16- جنوى 4 نقاط
  • 17- اودينيزي 3 نقاط
  • 18- ساليرنيتانا 3 نقاط
  • 19- كالياري نقطتين
  • 20- إمبولي دون نقاط
  • - ترتيب هدافي الدوري الإيطالي
  • 1- لاوتارو مارتينيز 5 أهداف
  • 2- دوسان فلاهوفيتش 4 أهداف
  • 3- اندريا بينامونتي 4 أهداف
  • 4- فيدريكو كييزا 4 أهداف
  • 5- دومينيكو بيراردي 3 أهداف
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا