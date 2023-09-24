نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قرارات مجلس إدارة الإسماعيلي في اجتماعه اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



عقد مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة مجلس إدارة الإسماعيلي اجتماعه اليوم، الذي شهد التصديق على قرارات المجلس في اجتماعه السابق، ومناقشة بعض الأمور الخاصة بالعقود التسويقية للنادي.

قرارات مجلس إدارة الإسماعيلي في اجتماعه اليوم

وجاءت قرارات مجلس إدارة الإسماعيلي في اجتماعه اليوم كالتالي:

1- تعيين الكابتن / محمود جابر – رئيس لقطاع الناشئين وتعيين الكابتن / أشرف خضر – مدير فني لقطاع الناشئين.

2- اعتماد تشكيل قطاع الناشئين والبراعم.

3- إعتماد تشكيل لجنة اكتشاف المواهب الكروية من نجوم النادي

4- اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع كرة اليد ولعبة تنس الطاولة.

5- اعتماد عقود لاعبي فريق كرة اليد للموسم الرياضي 2023/2024.

6- تفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة في اختصاصاته للكابتن / محسن عبد المسيح – عضو مجلس الإدارة لمتابعة قطاع الناشئين والبراعم والأكاديميات ويعاونه كلًا من (الأستاذ / شوقي عوض – عضو مجلس الإدارة والدكتور / محمد جمال – عضو مجلس الإدارة).

7- تجديد العقود المؤقتة والمكافأة الشاملة للعاملين بالنادي.

8- اعتماد صرف منحة للعاملين بالنادي بمناسبة المولد النبوي الشريف والعام الدراسي الجديد.

9- مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالتسويق لتنمية موارد النادي الإسماعيلي.

10- عرض الموقف القانوني للقضايا الدولية.

11 - تعيين محمد مظهر مدير إدارة الإعلام

12 - تعيين ابراهيم عباس مشرف عام علي قطاع الأنشطة الرياضية بالنادي

