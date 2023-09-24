نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد قاطع.. هل تتبرع قائمة حسين لبيب في حال فوزها بالانتخابات لحل الأزمة المالية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف الإعلامي عمرو أديب حسين لبيب المرشح على رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك خلال برنامج الحكاية المعروض على قناة "إم بي سي مصر".

تصريحات حسين لبيب

وتحدث حسين لبيب خلال تصريحات تلفزيونية مع عمرو أديب عن عدد من الملفات الهامة داخل نادي الزمالك جاء على رأسها الأزمة المالية الطاحنة التي يعاني منها النادي الأبيض.

وأكد حسين لبيب أن الأزمة المالية التي يعاني منها نادي الزمالك حاليا جاءت بسبب التصرف الإدراي غير الرشيد، مشيرا إلى أن النادي عليه مديونات سيادية وأخرى لدى الاتحادات الرياضية.

وأوضح حسين لبيب أن مديونات النادي لدى مصلحة الضرائب تخطت المليار و400 مليون جنيه لافتا إلى أن نادي الزمالك شأنه شأن أي نادي أو شركة عليها مستحقات للضرائب.

وبشأن إمكانية تبرع رجال قائمة حسين لبيب بأموال لحل الأزمة المالية بالنادي أكد مرشح رئاسة الزمالك أنه لن يكون هناك تبرعات مالية؛ لأن نادي الزمالك غني بموارده مشيرا إلى أن أعضاء قائمته لديهم خبرة كبيرة لإنماء موارد القلعة البيضاء.

