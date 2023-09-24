نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب دوري Nile قبل مباريات الجولة الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق منافسات الجولة الثانية، من دوري نايل غدا الاثنين، بمواجهة البنك الأهلي وبيراميدز التي يستضيفها ملعب استاد السلام.

جدول ترتيب دوري Nile قبل مباريات الجولة الثانية

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة والأولى برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن منافسيه.

وحقق الأهلي الفوز على نظيره المصري البورسعيدي، برباعية دون رد، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد برج العرب.



جدول ترتيب دوري Nile قبل بداية الجولة الثانية



ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، قبل انطلاق الجولة الثانية، والتي يستهلها بيراميدز بمواجهة البنك الأهلي، ويستضيف الزمالك المقاولون العرب، فيما تم تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا كيلوباترا لارتباط المارد الأحمر بمواجهة الإياب في دور ال 32 بدوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها 29 سبتمبر الجاري.



جدول ترتيب الدوري

1 - الأهلي 3 نقاط

2 - بلدية المحلة 3 نقاط

3 - طلائع الجيش 3 نقاط

4 - مودرن فيوتشر 3 نقاط

5 - الإتحاد السكندري 3 نقاط

6 - الداخلية 3 نقاط

7 - زد 3 نقاط

8 - بيراميدز 1 نقاط

9 - الزمالك 1 نقاط

10 - الجونة 1 نقاط

11 - سموحة 1 نقاط

12 - سيراميكا كيلوباترا 0 نقاط

13 - إنبي 0 نقاط

14 - الإسماعيلي 0 نقاط

15 - المقاولون العرب 0 نقاط

16 - البنك الأهلي 0 نقاط

17 - فاركو 0 نقاط

18 - المصري 0 نقاط

