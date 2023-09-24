نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيكابالا يهرب من مصافحة نجم بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مواجهة الزمالك وبيراميدز في افتتاحية مباريات الفارس الأبيض بالدوري المصري الممتاز 2023\2024، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، العديد من المشاهد المثيرة.

وصاحبت أحداث المباراة الكثير من المناوشات داخل المستطيل الأخضر وخارجه، والتي صاحبها صدام كبير بين الجهاز الفني للفريقين، عقب انطلاق صافرة نهاية المباراة.

- شيكابالا يرفض مصافحة سيف جعفر

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":"أن محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لم يقم بمصافحة سيف فاروق جعفر نجم القلعة البيضاءالسابق، عقب مواجهة بيراميدز بالدوري المصري.

واختتم هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "شيكابالا قام بتجاهل مصافحة جعفر، بسبب الأزمة التي حدثت داخل الزمالك قبل قرار رحيله في الصيف المنتهي، وأنه كان يعتبره من الأسماء التي ستقود النادي في المواسم المقبلة".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في خوض إياب دور 32 من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، أمام نظيره أرتا سولار الجيبوتي، بعد انتهاء مواجهة الذهاب بهزيمة الفارس الأبيض بهدفين نظيفين.

