موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره أولمبيك مارسيليا، اليوم الأحد 24 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز.

موعد مباراة باريس ومارسيليا في الدوري الفرنسي

وستلعب مباراة فريق باريس سان جيرمان ضد نظيره مارسيليا، اليوم ضمن منافسات مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب حديقة الأمراء.

وستذاع مباراة فريق باريس سان جيرمان ضد نظيره مارسيليا، اليوم ضمن منافسات مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز، على قناة بي إن سبورتس 1 أتش دي.

ترتيب الفريقين في الدوري قبل مباراة اليوم

ويتواجد فريق أولمبيك مارسيليا حاليا في المركز الرابع من جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد باريس سان جيرمان في المركز الخامس برصيد 8 نقاط.