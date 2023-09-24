نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكبر مرتين ونصف.. حسين لبيب يصدم جمهور الزمالك بشأن مقارنة عقود اللاعبين مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجر حسين لبيب المرشح على منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل بشأن المقارنة بين عقود لاعبي الأهلي والزمالك.

تصريحات حسين لبيب

وحل حسين لبيب مرشح رئاسة الزمالك ضيفا على الإعلامي عمرو أديب حيث تطرق إلى عدد من الملفات الهامة المتعلقة بالنادي الأبيض.

وأبدى حسين لبيب اندهاشه من ارتفاع قيم العقود الخاصة بجميع اللاعبين في مختلف اللعبات، مشيرا إلى أن مجلس الإدراة السابق لم يحسن التصرف في تقدير القيمة المالية للاعبين.

وأكد حسين لبيب المرشح الرئاسي في نادي الزمالك أن عقود لاعبي النادي الأبيض بمختلف اللعبات أكبر مرة ونصف من عقود لاعبي الأهلي.

وأتم مرشح رئاسة نادي الزمالك تصريحاته لافتًا إلى أن هناك مبلغات في أرقام عقود اللاعبين لا سيما كرة اليد مؤكدا أنه في حال فوزه سيعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.