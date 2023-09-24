الفجر يكشف تفاصيل مكالمة باتشيكو بمسئولي بيراميدز ومصيره من الرحيل

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أحمد جودة - القاهرة - علم " الفجر الرياضي " من مصادره الخاصة تفاصيل مكالمة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول ببيراميدز مع مسئولي السماوي حول رحيله عن تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

الفجر يكشف تفاصيل مكالمة باتشيكو بمسئولي بيراميدز

حيث أكد مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز في تصريحات خاصة لـ " الفجر الرياضي " أن البرتغالي قد تواصل مع مسئولي النادي في الساعات الأخيرة بعد تلقيه عرض شفهيًا لتدريب مارسيليا الفرنسي خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح المصدر، تمسك مسئولي بيراميدز بالمدير الفني من أجل تحقيق حلم البطولة حسب وصفه في تصريحاته، والتي أكد من خلالها أن المدير التنفيذي للنادي أوضح للمدير الفني أنها خطوة جيدة وهو لا يمانع رحيله عن الفريق، إن كانت رغبته هي الرحيل عن تدريب السماوي.

وتابع، المدير الفني أكد اعتزازه بتدريب الفريق، وهو مستمر حتى يتأكد من وجود عرض رسمي، وهو المنتظر حدوثه خلال الساعات القليلة المقبلة، مؤكدا أنه لم يحدث بعد.

وبحسب مصادرنا، فإنه من المقرر أن يتم حسم المفاوضات مع البرتغالي جايمي باتشيكو عقب مباراة بيراميدز المقبلة أمام البنك الأهلي.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة بيراميدز والبنك الأهلي، غدًا الإثنين، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب الأهلي وي السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.