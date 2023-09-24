أرتيتا يستقر على تشكيل أرسنال لمواجهة توتنهام في ديربي شمال لندن

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 24 من شهر سبتمبر الجاري، مواجهة ديربي لندن من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال مع نظيره فريق توتنهام هوتسبير، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة أرسنال ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة أرسنال مع نظيره فريق توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبوظبي والإمارات.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام توتنهام هوتسبير

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ساليبا، جابرييل ماجاليس، زينشيكو.

خط الوسط: ديكلان رايس، أوديجارد، فابيو فييرا.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، جابريل جيسيوس، لياندرو تروسارد.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بشكل حصري ومباشر عبر شاشاتها المختلفة داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل مباراة أرسنال ضد توتنهام هوتسبير عبر قناة beIN Sports Premium1HD