نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة أرسنال ضد توتنهام في البريميرليج.. ثبتها وشاهد مجانًا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
بدأ العديد من متابعي ومحبي كرة القدم في كل مكان، في البحث عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة للمواجهة المرتقبة والقوية التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال مع نظيره فريق توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
موعد مباراة أرسنال ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز
ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة أرسنال مع نظيره فريق توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبوظبي والإمارات.
القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز
وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بشكل حصري ومباشر عبر شاشاتها المختلفة داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل مباراة أرسنال ضد توتنهام هوتسبير عبر قناة beIN Sports Premium1HD
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة أرسنال وتوتنهام هوتسبير
قناة BT Sport 2 HD
التردد، 12515
الاستقطاب أفقي
معدل الترميز، 22000
القمر، Astra 2A 2B 2D.
قناة TVP Sport HD
التردد، 10834
الاستقطاب عمودي
معدل الترميز، 27500
القمر، Hot Bird.
قناة Ziggo Sport Select HD
التردد، 12129
الاستقطاب عمودي
معدل الترميز، 27500
القمر، Astra 3A.
قناة Eleven Sports 1 HD Portugal
التردد، 12398
الاستقطاب أفقي
معدل الترميز، 27500
القمر، Hispasat.
قناة Rah-e-Farda
التردد، 11293
الاستقطاب عمودي
معدل الترميز، 27500
القمر، Afghansat 1.
قناة FOX SPORTS Eredivisie 4
التردد، 11739
الاستقطاب أفقي
معدل الترميز، 29900
القمر، Astra 3A.