نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو معلق مباراة الأهلي ضد سان جورج الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتساءل جماهير وعشاق القلعة الحمراء في كل مكان، عن من هو معلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره سان جورج الإثيوبي، في اللقاء المقرر له مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، من هو المعلق على أحداث مباراة الشياطين الحمر ضد نظيره الإثيوبي ضمن منافسات دوري الأبطال.

موعد مباراة الأهلي ضد سان جورج الإثيوبي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره سان جورج الإثيوبي، مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

وكان النادي الأهلي قد أعلن عن موافقة الجهات الأمنية على حضور 30 ألف مشجع لمباراة سانت جورج الإثيوبي القادمة بدوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سان جورج

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس حصريًا مواجهة الأهلي ضد سان جورج الإثيوبي باعتبارها الناقل الحصري للمباراة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

معلق مباراة الأهلي ضد سان جورج

وأسندت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس مهمة التعليق الصوتي على أحداث مباراة المارد الأحمر ضد نظيره سان جورج الإثيبوبي إلى المعلق محمد الكواليني.