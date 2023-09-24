نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي يستقر على تشكيل ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو اليوم الأحد 24-9-2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، نظيره فريق أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأحد، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره فريق أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة ريال مدريد أمام نظيره فريق أتلتيكو مدريد، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: فاسكيز، أنطونيو روديجر، ألابا، فيران جارسيا.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، تشواميني، كامافينجا، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، خوسيلو.