نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة ريال مدريد في الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، نظيره فريق أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأحد، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره فريق أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة ريال مدريد أمام نظيره فريق أتلتيكو مدريد، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإسباني.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: سافيتش، خيمينيز، هوميروس، مولينا.

خط الوسط: ساؤول، لورينتي، كوكي، لينو.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، ألفارو موراتا.