انت الأن تتابع خبر الأمير فيصل يدعم مشاركة الأردن بالألعاب الآسيوية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عبر الأمير فيصل بن الحسين عن فخره واعتزازه بمشاركة الأردن في الألعاب الآسيوية ، وأكد حرصه على دعم المنتخات المشاركة ، وذلك خلال افتتاح فعاليات النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية.

حيث حضر سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية وعضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية، مساء السبت، افتتاح فعاليات النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية خلال الفترة من 23 أيلول الحالي إلى 8 تشرين الأول القادم.

وأعرب سمو الأمير فيصل عن فخره بالمنتخبات الوطنية المشاركة في الدورة، واعتزازه بالجهود التي بذلتها خلال فترة الإعداد، مؤكداً أن الجميع سيقف خلفهم أثناء المنافسات لتمثيل الأردن بأفضل صورة ومواصلة تألقهم في مشوارهم الرياضي.

ويُشارك الأردن للمرة التاسعة في تاريخه بالألعاب الآسيوية، حيث كان قد سجل حضوره الأول في نسخة عام 1986 والتي جرت بالعاصمة الكورية الجنوبية سول.

وتتمثل المشاركة الأردنية في نسخة هانغتشو الصينية بـوفد مكون من 78 لاعبةً ولاعباً يمثلون 15 رياضة وهي القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة، والملاكمة، والمبارزة، والجولف، والجمباز، والجوجيتسو، والكراتيه، والألعاب الإلكترونية، والرماية، والتايكواندو، والترايثلون، ورفع الأثقال.

تعتبر دورة هانغتشو هي النسخة الأكبر في تاريخ دورات الألعاب الآسيوية والتي انطلقت للمرة الأولى في العاصمة الهندية نيودلهي حيث يشارك في النسخة الحالية حوالي 12 ألف و 400 رياضية ورياضي من 45 دولة ويتنافسون في 40 رياضة.