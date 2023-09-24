برلين ـ أ.ف.: حطمت العداءة الاثيوبية تيجيست أسيفا الرقم القياسي العالمي في سباق الماراثون (42.195 كلم) بتسجيلها زمنا مقداره 2.11.53 ساعتين في برلين، اي أقل من دقيقتين من الرقم القياسي السابق. وكان الرقم القياسي السابق في حوزة الكينية بريجيد كوسجي ومقداره 2.14.04 س سجلته في ماراثون شيكاغو في 13 اكتوبر عام 2019.

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