انطلاق بطولة كؤوس المستقبل بالمصنعة

المصنعة ـ من خليفة بن عبدالله الفارسي: انطلقت على ملعب فريق المراغة التابع لنادي المصنعة الرياضي بطولة كؤوس المستقبل تحت رعاية يوسف بن محسن اللمكي الرئيس التنفيذي لمركز رباط للمبادرات والمسؤولية المجتمعية وحضور نصر بن مبارك المجيني رئيس لجنة شؤون الفرق الأهلية بنادي المصنعة وعدد من رؤساء الفرق المشاركة وجمع من محبي كرة القدم، حيث جمعت المباراة الافتتاحية فريق المراغة من المصنعة وفريق الردة من السويق وانتهت بفوز فريق المراغة بهدف سجله عاهد الحسني، وقد شهدت المباراة تنافسا قويا وأظهر اللاعبون مهارات فنية اكسبت المباراة روح الإثارة .

ويشارك في البطولة 16 فريقا من الفرق الأهلية من ولايات المصنعة والسويق والسيب وبوشر.حيث قسمت الفرق الى اربع مجموعات؛ المجموعة الأولى تضم المراغة (المصنعة ) الردة (السويق ) الشاطئ ( السيب ) الغليلة ( السويق ) المجموعة الثانية تضم النهضة ( المصنعة ) الطموح ( بوشر ) سور المغسر ( المصنعة ) النسور ( السويق ) المجموعة الثالثة تضم التضامن( السويق ) الشاطئ ( السويق ) الصقر ( السويق ) الاتحاد ( السويق )المجموعة الرابعة تضم النصر ( السيب ) السد ( المصنعة ) الوسطى ( السويق ) الشاطئ ( المصنعة ).

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