السلام يخطف ثلاث نقاط من مسقط وأهلي سداب يتجاوز المضيبي والخابورة يتفوق على صلالة

فـي دوري الدرجة الأولى شناص ـ من إبراهيم الفارسي: اقتنص نادي السلام ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على ضيفه نادي مسقط بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب السلام فرع (شناص)، وذلك ضمن الاسبوع الثاني من دوري تمكين لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم المجموعة الثانية، جاءت المباراة متكافئة من الفريقين لم ترق إلى المستوى المطلوب وتركز اللعب في وسط الملعب واتيحت فيها بعض الفرص اعتمد السلام كثيرا على تحركات لاعبيه ربيع درويش وفي المقدمة ثامر الزعابي ومحمد زهير وديوب بينما اعتمد مسقط على ملهم يوسف وجمعه المطروشي الشوط الأول انتهى سلبيا بدون أهداف وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان الهجمات مع ضياع بعض الفرص وفي الدقيقة (62) تمكن السلام من احراز هدف المباراة الوحيد أثر كرة بينية من لاعب الوسط الإيراني زهير تهيأت الى ثامر الزعابي مررها الى اللاعب الكامبوني كوكو وضعها سهلة في شباك حارس مسقط عامر الشبلي بعد الهدف سعى فريق مسقط إلى تعديل نتيجة اللقاء لكن الوقت لم يسعفه لينتهي اللقاء بفوز السلام 1/‏0 وتمسكه بصدارة المجموعة برصيد (6) نقاط، أدار المباراة الحكم ياسر علي المجرفي وساعده سعيد خميس الريامي وعلاء سعيد الحوسني وسرحان محمد العامري رابعا، راقب المباراة محمد بن عبدالله الرواس وغانم سالم البلوشي مقيم الحكام. وفي لقاء اخر ضمن المجموعة الاولى تمكن اهلي سداب من تخطي المضيبي 3/‏2 تقدم المضيبي بهدفين عبر لاعبيه زايد الجابري والمهند الحبسي وعاد بعدها اهلي سداب وقلب النتيجة لصالحه بعد ان قلص الفارق عبر اللاعب شاكر البلوشي واضاف زميله اسعد البلوشي هدف الفوز عمر نادونج. وفي المجموعة الثانية فاز الخابورة على صلالة بثلاثية نظيفة احرز اهداف الخابورة محمد ديالو واشهاد عبيد هدفين.

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