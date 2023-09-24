اتحاد الكرة وسابكو للرياضة يوقعان اتفاقية فـي مجال التسويق وتنظيم الشراكات التجارية

ابرم الاتحاد العماني لكرة القدم وشركة سابكو للرياضة عقد شراكة يهدف الى دعم الجوانب التسويقية وتعظيم الفوائد التجارية للاتحاد وادارة وتنظيم الشراكات التجارية للاتحاد، وقع من جانب الاتحاد سالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم ومن قبل شركة سابكو للرياضة السيد خالد بن حمد البوسعيدي رئيس مجلس ادارة سابكو للرياضة.

وتُقدم مجوعة سابكو، بموجب العقد المبرم بين الطرفين استشارات في مجالات التسويق وتعظيم الفوائد التجارية للاتحاد، وإدارة وتنظيم الشراكات التجارية للاتحاد.

وأعرب سالم بن سعيد بن سالم الوهيبي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم عن شكره الجزيل، وامتنانه العميق لشركة سابكو للرياضة على مساعيهم الدائمة لخدمة الرياضة العمانية، مشيدًا بالدور الفاعل للمجموعة ودورها المشهود في الخدمة المجتمعية.

وأشار رئيس الاتحاد، إلى أن اختيار مجموعة سابكو، جاء لأهمية المرحلة القادمة في مشوار الاتحاد والتي تتطلب جهدًا مضاعفًا وعلى قدر عالٍ من الاحترافية، وهو ما تم الاتفاق على تفاصيله مع الشركة، بناء على الامتيازات التجارية، والمنتجات التي قدمتها الشركة للاتحاد.

وتمنى الوهيبي التوفيق للجميع، مؤكدًا على أن الهدف دائمًا هو الارتقاء بمستوى العمل المؤسسي للاتحاد والقيمة المحلية المضافة التي من الممكن أن تقدمها الشركات العمانية في تعزيز وتكامل الأدوار، والتي ستكون انعكاساتها على المستوى البعيد والأهداف التي وضعت استراتيجياتها لخدمة الكرة العمانية في كافة المحافل.

من جانبه أعرب السيد خالد بن حمد بن حمود البوسعيدي رئيس مجلس إدارة شركة «سابكو للرياضة» عن سعادته بهذا التعاون الجديد مع الاتحاد العماني لكرة القدم، مؤكدًا أهمية الاستفادة من هذا المنتج والعمل على تقديم كل ما يتطلب ليغدو صناعة حقيقية تستثمر في المجال الصحيح وتحقق العائدات المأمولة، مطالبا الجميع بتقديم كل الدعم الممكن لكرة القدم العُمانية لاستمرار تطورها بما يعزز الفرص أمام المواهب الكروية العمانية والأندية الرياضية واللعبة بشكل عام.