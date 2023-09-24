نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل يحسم ديربي لندن بين آرسنال وتوتنهام في قمة الـ4 أهداف.. تألق سون وساكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال أمام نظيره فريق توتنهام هوتسبير، بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقى نادي أرسنال أمام نظيره فريق توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث مباراة توتنهام وأرسنال في الدوري الإنجليزي

افتتح التسجيل لمصلحة نادي أرسنال اللاعب كريستيان روميرو في الدقيقة 26 بالخطأ في مرماه، ثم أضاف هيونج مين سون هدف التعادل لمصلحة توتنهام في الدقيقة 43 من الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من جيمس ماديسون.

واضاف بوكايو ساكا هدف أرسنال الثاني في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل هيونج مين سون هدف التعادل لمصلحة نادي توتنهام في الدقيقة 55 بعد تمريرة رائعة من جيمس ماديسون.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد أرسنال عند النقطة 13 يحتل بها المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين يتواجد توتنهام هوتسبير في المركز الرابع برصيد 13 نقطة.