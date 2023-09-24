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أحمد جودة - القاهرة - تشكيل حرس الحدود وأبو قير في دوري القسم الثاني

تنطلق بعد قليل مباراة حرس الحدود ونظيره فريق أبو قير في افتتاح مباريات الفريقان بدوري القسم الثاني.



جاء تشكيل حرس الحدود مكون من..



حراسة المرمى:محمد فوزي

خط الدفاع:خالد سامي، حامد الجابري، محمود ممدوح، أحمد شديد.

خط الوسط:مصطفى جمال، يحي حامد،إبراهيم القاضي،جلال احمد

خط الهجوم:محمد القط، مؤمن عوض

بينما تشكيل أبو قير مكون من

حراسة المرمى: السيد الصاوي

خط الدفاع: عمر أحمد،محمود علاء،علي عزت،أحمد عادل

خط الوسط:أحمد راشد،طه إبراهيم،عمر إبراهيم،يوسف حمدي



خط الهجوم:محمود أجوجو،أحمد عامر



يدير تحكيم اللقاء الحكم "مبروك نبيل حكم ساحه،مساعد أول "محمد أبو رحاب، مساعد ثاني محمد القراقصي، حكم رابع طاهر أيمن سيلمان.