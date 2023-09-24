نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر للسيدات يفوز مُجددًا على جنوب السودان برباعية نظيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز منتخب مصر لكرة القدم للسيدات مجددًا على نظيره جنوب السودان برباعية نظيفة في مباراة الاياب التي جمعت بينهما ضمن تصفيات أمم إفريقيا للسيدات على ستاد السلام في القاهرة، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب ليتأهل منتخبنا الوطني للسيدات.

ويحصد منتخب مصر للسيدات بطاقة التأهل للدور الثاني من التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا للسيدات 2024 وينتظر الفائز من مواجهة منتخبي السنغال مع موزامبيق.

و أحرزت أهداف مصر كلًا من سامية أدم وحلا مصطفى وسارة عصام هدفين، وكان قد أستقر محمد كمال المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات على تشكيل منتخب مصر الأساسي ويضم كلًا من: مها الدمرداش وندى عماد ونورا خالد وأمنية محمود ومايا ايهاب وسامية أدم ومهيرة علي وسارة اسماعيل وحلا مصطفي وسارة عصام ومنة طارق.

