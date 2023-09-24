نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة كبرى في قائمة حسين لبيب بسبب تعيينات شكري في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غضب كبير فرض نفسه داخل قائمة حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة السابق لنادي الزمالك والمرشح لرئاسة النادي في انتخابات أكتوبر 2023 خلال الساعات القليلة الماضية بسبب ما تردد عن قائمة تعيينات جديدة داخل النادي بعد الانتخابات.

وشهدت الساعات الأخيرة داخل قائمة حسين لبيب غضبا من أعضاء مرشحين في مناصب مختلفة من فرمانات اصدرها هاني شكري عضو المجلس السابق والمرشح للعضوية من بينها وعود بتعيين موظفين جدد في النادي بخلاف قيادات تنفيذية أخرى في اللجان الاجتماعية والادارات الرياضية.

وطالب عدد من أعضاء القائمة حسين لبيب سرعة التدخل واستدعاء هاني شكري ومطالبته بشكل صريح التوقف عن هذه القرارات التي نقلها أكثر من مسئول في النادي للقائمة.

وتعرض هاني شكري المرشح للعضوية لانتقادات كبيرة بسبب محاولته السيطرة على الإدارات التنفيذية في النادي رغم توزيع هذا الملف على أكثر من عضو في قائمة حسين لبيب فور انتهاء الانتخابات حال حصولها على ثقة الجمعية العمومية.

