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أحمد جودة - القاهرة - السكة الحديد بعشرة لاعبين يتعادل مع لافيينا في موقعة مثيرة

تعادل فريق السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد مع نظيره فريق لافيينا بقيادة أحمد عيد عبد الملك سلبيًا في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ستاد السكة الحديد في أولى لقاءات دوري المحترفين.



شهد ستاد السكة مباراة عصيبة وقوية، تميزت بأداء جيد بين الفريقين لكنها افتقدت للتهديف رغم الفرص الضائعة.

لعب فريق السكة مباراة قوية، خاصة في الشوط الثاني منها، رغم النقص العددي الذي عانى منه قبل نهاية الشوط الأول نتيجة طرد مهاجمه سيلا في اللحظات الأخيرة.

كما شهد اللقاء تألق كاميني حارس مرمى لافيينا في أكثر من أربع فرص مؤكدة.

كان الشوط الأول قد شهد أحداث كثيره منها طرد مهاجم السكة سيلا، وطرد المدرب المساعد تامر مصطفى، وإنذار سامي الشيشيني رئيس جهاز الكرة لنادي السكة الحديد.



دخل فريق السكة الحديد اللقاء بتشكيل تكون من..



يوسف رحومه، بهاء مجدى،السعيد كمال، بإسم عادل، عبد الله جمعه، أحمد ربيع،سيرياك أوديو،محمد جمال الكارته، محمد نادي، جون ايفرى، محمود عبد العاطي.



وتواجد في البدلاء..



محمود عبد العزيز، سامى عبد الستار،مصطفى عبد الوهاب،محمد اشرف، اسلام محمد، عمر صلاح، محمود كلشط، محمد عصام



بينما دخل فريق لافيينا اللقاء بتشكيل تكون من كاميني، أحمد محمود، خالد سيد، محمد السيد جبس، حمدي محمد، قاسم ربيع، هشام نيمار، أحمد سيد سكولز، يوسف فهيد، أوين، حازم ابو سنه.

بينما تواجد في البدلاء، زياد حسن، محمد عويس، عبد الرحمن اسامه، عمر محمود السيد، عبد العزيز محمد، محمد أسامه، عمر عبدالشافي عسليه، المعتصم حمدي شيكا، أحمد سالم.

وادار اللقاء طاقم تحكيم مكون من ابراهيم محجوب حكم ساحة، عماد الشامي مساعد أول، منصور حسن مساعد ثاني وأسامة القماش حكما رابعا.