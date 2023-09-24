عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سانت جورج بدوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره سانت جورج الأثيوبي في ذهاب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نادي سان جورج الأثيوبي اليوم الأحد، في إطار دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، على ستاد القاهرة في تمام السابعة مساء.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز برباعية دون رد على حساب نادي المصري البورسعيدي، في إطار الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول

الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا.

البدلاء:-

مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم - صلاح محسن - أحمد عبد القادر - محمد الضاوي كريستو - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - كريم الدبيس - أحمد نبيل كوكا.

