نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرة نسائية.. محلة حسن يتعاقد مع دعاء نجدي لتدعيم صفوف الفريق المحلاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مسئولو نادي محلة حسن لكرة القدم النسائية في التعاقد مع اللاعبة دعاء نجدي والشهيرة بـ دعاء تريكة لاعبة منتخب السويس وبروسيا مصر السابقة لتدعيم صفوف الفريق المحلاوي إستعدادًا لدوري القسم الثالث لكرة القدم النسائية للموسم الجديد 2023-2024.

محلة حسن يتعاقد مع دعاء نجدي

و أعربت دعاء نجدي عن سعادتها وختيارها التواجد ضمن صفوف محلة حسن رغم تلقيها عروض أخرى عديدة ومنها أندية في الدوري الممتاز للكرة النسائية ولكنها فضلت تمثيل الفريق المحلاوي في الموسم الجديد.

وكان محلة حسن قد جدد خلال أيام التعاقد مع كلًا من أية مسعد وجانيت سمير لاعبات الفريق، ويأتي ذلك في إطار قيام مسئولو نادي محلة حسن برئاسة سمير أبوسعيد رئيس مجلس إدارة النادي بالحفاظ على الهيكل الأساسي لفريق الكرة النسائية بمحلة حسن.

وذلك إستعدادًا لانطلاق مباريات دوري القسم الثالث لكرة القدم النسائية موسم 2023-2024 وذلك للظهور بشكل مميز في الموسم الجديد.