دينا الرفاعي: بالعمل وتكاتف عناصر منظومة الكرة النسائية سنحقق النجاح

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أحمد جودة - القاهرة - أعربت دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على كرة القدم النسائية عن سعادتها بعد فوز منتخب مصر للسيدات على منتخب جنوب السودان في مباراتي الذهاب والإياب في التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا بثمانية أهداف مقابل لا شئ مجموع المبارتين.

ماذا قالت دينا الرفاعي؟

وعلقت دينا الرفاعي على تأهل المنتخب المصري للسيدات بأن بالعمل والجهد والتكاتف من جميع عناصر منظومة كرة القدم النسائية سيتم تطوير والارتقاء بكرة القدم النسائية المصرية.

وأضافت الرفاعي أن عائلة كرة القدم النسائية المصرية تسير على الطريق الصحيح، وأكدت أن الاتحاد المصري لكرة القدم لا يدخر جهدًا من أجل منتخبات مصر الوطنية، وأشارت إلى أن القادم أفضل بالعمل والإصرار على النجاح ورفع اسم مصر عاليًا.