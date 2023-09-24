نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدف حسين الشحات في مباراة الأهلي وسان جورج بدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحرز حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الهدف الأول في مرمى نادي سان جورج الإثيوبي.

وجاء الهدف عن طريق حسين الشحات في الدقيقة 28 من تسديدة قوية سكنت الشباك.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز برباعية دون رد على حساب نادي المصري البورسعيدي، في إطار الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.

وأعلن السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة نادي سان جورج الإثيوبي.

وجاء تشكيل الأهلي كالأتي،

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أليو ديانج

خط الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو.

