نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء مباريات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباريات اليوم الأحد الموافق 24 من شهر سبتمبر الجاري، في الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، والتي شهدت مواجهات من العيار الثقيل ويعد أبرزهم مباراة أرسنال أمام توتنهام هوتسبير.

نتائج مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

ونجح فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح في تحقيق الفوز على نظيره فريق وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، بينما سقط فريق أرسنال في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره توتنهام هوتسبير بهدفين لكل منهما، وخسر تشيلسي أمام أستون فيلا بهدف نظيف.

بينما حقق فريق نيوكاسل يونايتد، فوزًا كبيرًا على نظيره شيفيلد يونايتد بثمانية أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل.

ويواصل فريق مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 18 نقطة، ويليه فريق ليفربول في المركز الثاني برصيد 16 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

1- مانشستر سيتي 18 نقطة

2- ليفربول 16 نقطة

3- برايتون 15 نقطة

4- توتنهام هوتسبير 14 نقطة

5- أرسنال 14 نقطة

6- أستون فيلا 12 نقطة.

7- وست هام يونايتد 10 نقاط

8- نيوكاسل يونايتد 9 نقاط

9- مانشستر يونايتد 9 نقاط

10- كريستال بالاس 8 نقاط

11- فولهام 8 نقاط

12- نوتنجهام فورست 7 نقاط

13- برينتفورد 6 نقاط

14- تشيلسي 5 نقاط

15- إيفرتون 4 نقاط

16- وولفرهامبتون 4 نقاط

17- بورنموث 3 نقاط

18- شيفيلد يونايتد نقطة وحيدة

19- لوتون تاون نقطة وحيدة

20- بيرنلي نقطة وحيدة