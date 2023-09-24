نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفروسية يقضى نهائيا على أمال كريم حمدى القضائية.. ويوجه له الضربة الموجعة الرابعة والأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الأحد الستار على قضايا كريم حمدى ضد اتحاد الفروسية،

فى رابع ضربة موجعة يتلقاها كريم ، حيث قضت المحكمة اليوم فى الدعوى الأخيرة المقامة من كريم ضد مجلس إدارة اتحاد الفروسية

رقم 5503 ق 76 لسنة 2021 بعدم القبول، والتى أقامها للطعن على نتيجة الإنتخابات التى جرت فى الجمعية العمومية العادية يوم 28 أكتوبر عام 2021، والتى أسفرت عن فوز المهندس هشام حطب برئاسة الاتحاد، وعضوية كل من، العميد أحمد نبيل، والدكتور محمد الشربينى، وحورية فرغلى، ومربت فانوس، وسحر طلعت مصطفى، ومنال وحيد.

قد تلقى كريم أول ضربة من اتحاد الفروسية بعد رفض أوراق ترشيحه للإنتخابات لعدم استيفائيه شروط الترشيح التى تنص عليها لائحة النظام الأساسى للاتحاد، لصدور حكم نهائى ضده فى قضية تهرب ضريبى، ثم تلقى الضربة الموجعة الثانية، يوم 25 يونيو الماضى عندما قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برفض الدعوى المقامة منه رقم 5515 ق 76 لسنة 2021 والتى أقامها كريم حمدى للطعن على إجراءات الجمعية العمومية التى عقد 28 أكتوبر سنة 2021.

أما الضربة الموجعة الثالثة التى وجهها اتحاد الفروسية ضد كريم والتى قصمت ظهره، عندما حصل

الاتحاد علي حكم قضائى فى جنحة السب القذف رقم 987 لسنة 2022 جنح اقتصادى القاهرة، بالحكم بالحبس لمدة شهر وكفالة 10 الأف جنيه، وغرامة قدرها 20 ألف جنيه فى أولى درجات التقاضى، الأ أن الإستئناف الذى أقامه كريم للطعن على الحكم أيد حكم أول درجة فى الجلسة التى عقدت يوم 13نوفمبر 2022، ليصبح كريم على مقربة من السجن خلف القضبان الحديدية، وينتهى مسلسل القضايا التى رفعها ضد الاتحاد بالفشل الذريع ، فى الضربة الرابعة التى تلقاها اليوم، ليغلق الاتحاد ملف التقاضى مع كريم حمدى نهائيا، ويفقد أخر فرصة للحفاظ على ماء وجه، ووجوده فى مجتمع الفروسبة

