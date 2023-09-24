نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. سامسون أكينولا يستعد لفسخ تعاقده مع الزمالك وشكوى النادي في "فيفا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك أزمة جديدة بطلها المهاجم البنيني سامسون أكينولا لاعب الفريق.

شكوى سامسون أكينولا

كشف مصدر مقرب من المهاجم البنيني سامسون أكينولا في تصريحات خاصة لموقع "الفجر الرياضي" عن غضب اللاعب من تجاهل الجهاز الفني له وعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

وأوضح المصدر أن المهاجم البنيني سامسون أكينولا حصل على وعد من الجهاز الفني لفريق الزمالك بالحصول على فرصة في الموسم الجديد، إلا أن المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو أخرج اللاعب من حساباته الفنية.

وأكمل المصدر أن المهاجم البنيني أنذر نادي الزمالك رسميًا للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة والمقدرة بـ254 ألف دولار أمريكي.

وتابع المصدر موضحا أن المهاجم البنيني يدرس حاليا فسخ تعاقده مع نادي الزمالك من طرف واحد لعدم حصوله على مستحقاته المالية منذ الموسم الماضي والمطالبة بالحصول على قيمة عقده بالكامل.

وأتم المصدر لافتا إلى أن سامسون إكينولا بصدد شكوى الزمالك لدى الاتحاد المصري لكرة القدم والتصعيد إلى فيفا في حال عدم حل أزمة مستحقاته المالية.

وفي سياق آخر، يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو منافسهالمقاولون العرب مساء غد الإثنين على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتأتي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد المقاولون العرب ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دوري النيل نسخة 2023-2024.