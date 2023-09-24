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أحمد جودة - القاهرة - حرس الحدود يفوز على أبو قير في دوري القسم الثاني

حقق فريق حرس الحدود الفوز بهدف دون رد أمام نظيره أبو قير للأسمدة في أولي لقاءات دوري القسم الثاني “المحترفين”.



جاء هدف حرس الحدود عن طريق إبراهيم القاضي في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

خاص فريق حرس الحدود المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى:محمد فوزي

خط الدفاع:خالد سامي،حامد الجابري،محمود ممدوح،أحمد شديد

خط الوسط:مصطفى جمال، يحي حامد،إبراهيم القاضي،جلال أحمد

خط الهجوم:محمد القط، مؤمن عوض

بينما جاء تشكيل فريق أبو قير مكون من

حراسة المرمى: السيد

خط الدفاع: عمر أحمد،محمود علاء،علي عزت،أحمد عادل

خط الوسط:أحمد راشد،طه إبراهيم،عمر إبراهيم،يوسف حمدي



خط الهجوم:محمود أجوجو،أحمد عامر



أدار تحكيم اللقاء الحكم مبروك نبيل حكم ساحه،مساعد أول "محمد أبو رحاب، مساعد ثاني محمد القراقصي، حكم رابع طاهر أيمن سيلمان.

الفوز رفع رصيد الحرس إلى ثلاثة نقاط في أولي مشواره ويضعه في صدارة المجموعة.