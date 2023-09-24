عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به لقاء اليوم أمام نظيره أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الجولة السادسة لبطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد اتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

من المقرر أن تقام أحداث المواجهة المرتقبة بين الفريقين، اليوم الأحد الموافق 24 سبتمبر، على أرضية ملعب ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الليجا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: فاسكيز، روديجر، ألابا، جارسيا.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، توني كروس، جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا.

خط الهجوم: رودريجو.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني:

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.