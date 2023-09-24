صلاح يسجل هدفا تاريخيا في الدوري الإنجليزي
سجل النجم المصري محمد صلاح، هدفا تاريخيا لفريقه ليفربول في شباك وست هام خلال المباراة التي تجمع الفريقين الآن ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وبحسب موقع (روسيا اليوم)، أحرز صلاح هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 15 من ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه بعد تعرضه للعرقلة من قبل المدافع المغربي نايف أغرد.
وبحسب أرقام "سكواكا" المختصة في إحصائيات كرة القدم، أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل أو يصنع في 12 مباراة متتالية (مرتين).
وحقق ذلك الإنجاز للمرة الأولى في 15 مباراة بين شهري أغسطس وديسمبر 2021، وكرر الأمر حاليا في 12 مباراة.
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