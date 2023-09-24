أحمد جودة - القاهرة - "قرية السويس" يواصل استعداداته لمواجهة الجمارك في الدوري القسم الثالث

يواصل فريق مركز شباب قرية عامر السويسي، استعداداته القويه لخوض مباريات دورى القسم الثالث بالمجموعة السابعة والتي تضم اندية محافظات: الإسماعيلية وبورسعيد والسويس ودمياط.

ويستعد فريق قرية السويس لمواجهة نادي الجمارك البورسعيدي السبت الموافق 10 أكتوبر المقبل، في أولي مباريات الفريق بالقسم الثالث وهو يلعب في هذا الدوري لأول مرة في تاريخية بعد تحقيق الصعود من دورى القسم الرابع.

وبات الفريق جاهز تمامًا لمنافسات الدوري وقد يأدى الفريق فترة إعداد جيدة حيث لعب العديد من المباريات الودية اخرهم التعادل مع

شقيقة الأكبر فريق منتخب السويس بنتيجة هدف لكل فريق الاسبوع الماضي في المباراة التي أقيمت على استاد السويس القديم.



ويقود الفريق جهازه الفني المكون من: محمد رمضان راعي الفريق، وأحمد جمعه المشرف العام على الكرة، ومصطفي عنبه المدير الفنى، وعباس المدرب العام، و رأفت ومحمد الشامي مساعدين، وأحمد صالح مدرب لحراس المرمى، وحازم على المنسق العام وشؤون اللاعبين، وأمل المدير الادارى للفريق.



وصرح مصطفي عنبه المدير الفنى للفريق أن هدف الصعود لدوري القسم الثاني والفريق تم تدعيمه بعدد من اللاعبين المتميزين فنيًا وبدنيًا ومعهم عدد من اللاعبين القدامي الذين نثق بقدراتهم في تحقيق حلم القطاع الريفي.