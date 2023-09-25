نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الفرنسي.. هل ينجح مصطفى محمد في خطف لقب الهداف؟ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الدوري الفرنسي مباريات الدوري في الموسم الحالي الذي يطمح فيه العديد من النجوم لخطف لقب الهداف في الموسم الحالي أهمهم المصري مصطفى محمد نجم نانت.

يسعى العديد من نجوم الدوري الفرنسي في المنافسة على لقب هداف الدوري الذي توج به كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان برصيد ٢٩ هدف في الموسم الماضي.

يحتل مصطفى محمد نجم نانت المركز الثاني برصيد ه أهداف بفارق هدفين عن كيليان مبابي صاحب الصدارة برصيد ٧ أهداف في جدول هدافي الدوري في الموسم الحالي.

ويستعرض الفجر الرياضي ترتيب هدافي الدوري الفرنسي حتى الآن..

١ - كيليان مبابي - باريس سان جيرمان - ٧ أهداف

٢ - مصطفى محمد - نانت - ٥ أهداف

٣ - وسام بن يدر - موناكو - ٤ أهداف

٤ - تاكومي مينامينو - موناكو - ٣ أهداف

٥ - تيريم موفي - نيس - ٣ أهداف

٦ - نبيل عليوي - لوهافر - ٣ أهداف

٧- تيدي توما - ستاد ريميس - ٣ أهداف

٨- إبراهيم صلاح - رين - ٣ أهداف

٩- موسى التعمري - مونبيليه - ٣ أهداف

١٠- أكور ادامز - مونبيليه - ٣ أهداف