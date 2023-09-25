نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب الاهلي يفوز بجائزة رابطة الاندية المصرية للمحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الأهلي، على جائزة أفضل أهداف الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، والذي سجله في مرمى فريق المصري البورسعيدي.

بيرسي تاو لاعب الجولة الأولى من دوري Nile

وحسب استفتاء رابطة الأندية على مواقع التواصل الاجتماعي، فاز هدف بيرسي تاو الثاني في مرمى فريق المصري البورسعيدي.

وكان بيرسي تاو قد سجل الهدفين الثاني والثالث في مرمى المصري، ولكن رابطة الأندية اختارت هدفه الثالث في الفريق، والثاني له في المباراة، والذي سجله بعد تمريرة سحرية من إمام عاشور.

ويتصدر بيرسي تاو قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء الجولة الأولى برصيد هدفين، وفي نفس السياق يتصدر إمام عاشور قائمة أفضل صانع للأهداف في الدوري برصيد اسيستين.