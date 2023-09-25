نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "رغم تعثره".. مارتينيز يواصل صدارة جدول هدافي الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة الخامسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تشتعل صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2024-2023، بعد انتهاء مباريات الجولة الخامسة من البطولة والتي غاب بها المتصدر الأرجنتيني لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان في مواجهة فريقه أمام إمبولي، والتي انتهت بفوز النيراتزوري بهدف نظيف.

وأشعل الثنائي فلاهوفيتش وجيرو وكييزا بجانب بينامونتي، الصدارة بعد أن نجحوا في الوصول إلى الهدف رقم 4 خلف المتصدر مارتينيز برصيد 5 أهداف.

- ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

1- لاوتارو مارتينيز، إنتر ميلان، 5 أهداف.

2- أوليفييه جيرو، ميلان، 4 أهداف.

3- دوشان فلاهوفيتش، يوفنتوس، 4 أهداف.

4- أندريا بينامونتي، ساسولو، 4 أهداف.

5- - كييزا، يوفنتوس 4 أهداف.

6- نيكولا كرستوفيتش، ليتشي، 3 أهداف.

7- فيكتور أوسيمين، نابولي، 3 أهداف.

8- كولباني، مونزا، 3 أهداف.

9- نيمانيا رادونيتش، تورينو، 3 أهداف.

10- أندريا بيلوتي، روما، هدفان.

- القنوات الناقلة للكالتشيو

وحصلت شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، على حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الكالتشيو 2023\2024، عبر قنواتها المختلفة في الوطن العربي والشرق، والتي يمكنكم استقبالها عبر الترددات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات NileSat.

تردد القناة:12091.

معدل الاستقطاب: عمودي V.

وأخيرا معدل الترميز: 27500.

تردد قناه ابو ظبي علي القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11804.

معدل الاستقطاب: عمودي V.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.