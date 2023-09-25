"يجري يحضن ويبوس".. أول تعليق من عمرو أديب بعد فوز الأهلي على سان جورج

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أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي عمرو أديب على فوز النادي الأهلي اليوم، أمام سان جورج في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ماذا قال عمرو أديب بعد فوز الأهلي على سان جورج؟

وقال عمرو اديب في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه على قناة mbc masr: "بكل الحزن والإساءة أن اللي عمل الهدفين هو إمام عاشور لحسين الشحات، خاصة إن الشحات يعيش اعظم أيامه مع النادي الأهلي".

وأضاف: "إمام لا يفعل شي غير إنه يعمل أسيست ويجري يحضن ويبوس".

وانتصر المارد الأحمر على حساب الفريق الأثيوبي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، سجلها حسين الشحات “هدفين” وأحمد عبد القادر في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ووضع الأهلي قدمًا ونصف في دور المجموعات من البطولة التي يحمل لقبها في الموسم الماضي على حساب الوداد الرياضي المغربي.