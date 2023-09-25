نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة قوية في صفوف باريس سان جيرمان بسبب مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان لمشكلة جديدة في صفوفه بسبب إصابة كيليان مبابي، نجم الفريق أمام أولمبيك مرسيليا.

مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا

وفاز باريس سان جيرمان على نظيره نادي أولمبيك مرسيليا في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأحد والموافق 24 سبتمبر ضمن لقاءات الجولة السادسة من عمر الدوري الفرنسي.

وفاز باريس سان جيرمان بنتيجة أربع أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب بارك دي برانس.

وفي سياق ذلك فقد تعرض مبابي لإصابة قوية أمام مارسيليا وتسبب في خروجه من المباراة في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول.

يذكر أن باريس سان جيرمان يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 11 نقطة، بينما يحتل أولمبيك مارسيليا المركز السابع برصيد تسع نقاط.