نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في فخ الخاسرة أمام نظيره أتلتيكو مدريد، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد الموافق 24 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإسباني للموسم الجديد 2023-2024.

ترتيب جدول الدوري الإسباني بعد خسارة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد

يعتلي الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة صدارة ترتيب جدول الليجا الإسبانية هذا الموسم برصيد 16 نقطة، في المقابل يتواجد فريق ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني



1- برشلونة، 16 نقطة

2- جيرونا، 16 نقطة

3- ريال مدريد، 15 نقطة

4- أتليتك بلباو، 13 نقطة

5- أتليتكو مدريد، 10 نقاط

6- فالنسيا، 10 نقاط

7- رايو فاييكانو، 10 نقاط

8- ريال سوسيداد، 9 نقاط

9- قادش، 8 نقاط

10- ريال بيتيس، 8 نقاط

11- أوساسونا، 7 نقاط

12- فياريال، 7 نقاط

13- خيتافي، 7 نقاط

14- ألافيس، 6 نقاط

15- لاس بالماس، 5 نقاط

16- ريال مايوركا، 5 نقاط

17- إشبيلية، 4 نقاط

18- سيلتا فيجو، 4 نقاط

19- غرناطة، 3 نقاط

20- ألميريا، نقطتين

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإسباني

تنقل أحداث المباريات عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث الدوري الإسباني هذا الموسم، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.