نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يكتسح مارسيليا برباعية في كلاسيكو فرنسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في الحاق الهزيمة بنظيره نادي أولمبيك مارسيليا في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد ضمن لقاءات الدوري الفرنسي.

ما هي نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا؟

ونضع لكم متابعينا الأعزاء في التقرير الآتي نتيجة مباراة باريس سان جيرمان واولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي.

وفاز نادي العاصمة الفرنسية برباعية نظيفة على نظيره نادي أولمبيك مارسيليا في المباراة التي احتضنها ملعب بارك دي برانس.

وجاءت أهداف باريس سان جيرمان على الترتيب بأقدام أشرف حكيمي في الدقيقة الثامنة، وراندال كولو مواني في الدقيقة 37.

بينما سجل جونتشالو راموس الهدف الثالث في الدقيقة 47 و89 على التوالي ليضمن فوز فريقه بالثلاث نقاط.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده للنقطة 11 في المركز الثالث بجدول الترتيب بينما تجمد رصيد أولمبيك مارسيليا عند النقطة التاسعة في المركز السابع.