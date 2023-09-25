نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتلتيكو مدريد يهدي الصدارة لبرشلونة على حساب ريال مدريد بثلاثية في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد في الفوز على نظيره نادي ريال مدريد وذلك في الديربي الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد والموافق 24 سبتمبر ضمن لقاءات الدوري الإسباني.

ما هي نتيجة مُباراة ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني؟

ويقدم لكم متابعينا الأعزاء موقع الفجر الرياضي خلال التقرير الآتي نتيجة مباراة أتلتيكو مدريد أمام الريال في الجولة السادسة من عمر الدوري الإسباني.

وفاز أتلتيكو مدريد بثلاثية مقابل هدف وحيد على ريال مدريد في المباراة التي احتضنها ملعب ميتروبوليتانو.

وسجل ألفارو موراتا أولى أهداف أتلتيكو مدريد في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، ووضع أنطوان جريزمان ثاني الأهداف في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول.

وقلص توني كروس النتيجة في الدقيقة 35 بإحراز هدف ريال مدريد الأول في شباك أتلتيكو مدريد.

وأتم ألفارو موراتا الأهداف لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 46 من عمر اللقاء وبمساعدة ساؤول نيجويز.

وأطلق حكم المباراة صافرته بعد احتساب ست دقائق كوقت بدل من الضائع معلنًا فوز أتلتيكو مدريد بثلاثية مقابل هدف وحيد.

يذكر أن ريال مدريد تجمد رصيده عند النقطة 15 في المركز الثالث، بينما رفع أتلتيكو مدريد من رصيده إلى النقطة العاشرة في المركز الخامس.