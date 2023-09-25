نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يكرم ناشئي وبنات الكاراتيه بعد التألق في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك، برئاسة الدكتور عماد البناني وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي، بتكريم فريق الناشئات للكاراتية كوميتيه بالقلعة البيضاء عقب التتويج بدرع بطولة الدوري.

كما قامت اللجنة بتكريم فريق الناشئات لحصوله على المركز الثاني بنفس البطولة.

الزمالك يكرم ناشئي وبنات الكاراتيه

وأعرب أيمن شعراوى مدير النشاط الرياضي عن سعادته بأبناء النادي بعد الفوز بالبطولة، وظهورهم بهذا المستوى المتميز وتألقهم بجميع المنافسات وتغلبهم على جميع الأندية المنافسة.

وأضاف مدير النشاط الرياضي أنه ينتظر من أسرة الكاراتيه وجميع الألعاب الأخرى بالقلعة البيضاء المزيد من التميز بما يليق باسم النادى الأبيض.

من جانبه، شدد جمعة سلامة المدير الفني لقطاع الكاراتيه بنادى الزمالك أن الجهاز يعيش فترة مميزة فى جميع المراحل لحصد أفضل المراكز والميداليات فى جميع البطولات المحلية والدولية.

ويقود جهاز الكاراتيه بنادى الزمالك كل من: جمعة سلامة مديرًا فنيًا وأبو بكر عوض مديرا للقطاع وأحمد شافعي ومحمد عليمى مدربين ومحمد جمال مديرًا إداريًا.