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أحمد جودة - القاهرة - خلال عام واحد محمد صلاح يشهد تراجع كبير بالقيمة التسويقية

تراجع كبير بنسبة 27% بالقيمة التسويقية لمحمد صلاح خلال عام واحد.

شهد العام الحالي وجود تراجع كبير في القيمة التسويقية للاعب المنتخب المصري، والريدز محمد صلاح في ظل رغبة فريق الاتحاد السعودي بالتعاقد مع النجم الدولي المصري.

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وتراجعت القيمة السوقية للفرعون المصري محمد صلاح خلال عام واحد بنسبة بلغت 27%، حيث تبلغ قيمة الحالية حسب بيانات transfermarkt، نحو 65 مليون يورو.

وكان قد ارتبطت اسم محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الماضية بشكل كبير بنادي الاتحاد السعودي، حيث أبدى الفريق السعودي استعداده لدفع أي رقم للحصول على خدمات اللاعب ولكن تعطلت الصفقة بسبب تمسك إدارة الريدز بلاعب ورفضت الاستغناء عنه.

قائمة أغلى 10 لاعبين فى صفوف الريدز في الوقت الحالي

تراجع كبير بنسبة 27% بالقيمة التسويقية لمحمد صلاح خلال عام واحد وأرقام قياسية جديدة بعد مباراة وست هام يونايتد

ويتصدر الكولومبى لويس دياز، لاعب ليفربول الإنجليزى، قائمة أغلى لاعب فى ليفربول حاليًا بقيمته التسويقية تصل إلى 75 مليون يورو، وذلك وفقا لشبكة "transfermarkt".

ويحتل الفرعون المصرى محمد صلاح المركز الثانى فى قائمة أغلى 10 لاعبين فى صفوف ليفربول، وتبلغ قيمته التسويقية 65 مليون يورو.

ويأتي ترينت ألكسندر أرنولد في المركز الثالث برصيد 65 مليون يورو.

ويتواجد ماك أليستر في المركز الرابع برصيد 65 مليون يورو.

ويحتل داروين نونيز المركز السادس برصيد 65 مليون يورو.

ويأتي كودى جاكبو في المركز السادس برصيد 55 مليون يورو.

ويقع ديوجو جوتا في المركز السابع برصيد 50 مليون يورو.

ويحتل دومينيك سوبوسلاي المركز الثامن برصيد 50 مليون يورو.

ويأتي فابينيو في المركز التاسع برصيد 42 مليون يورو.

ويتواجد روبرتسون في المركز العاشر برصيد 40 مليون يورو.

إحصائيات محمد صلاح بعد انتهاء مباراة وست هام يونايتد

محمد صلاح

وكشفت نتائج الإحصائيات عن تقييم محمد صلاح نجم فريق ليفربول، بعد انتهاء مباراة فريق ليفربول يوم الأحد، بعد الفوز على وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الدوري الإنجليزي، ونجح محمد صلاح في احراز هدف عن طريق ركلة جزاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب الآنفيلد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

أرقام محمد صلاح بعد انتهاء المباراة

تراجع كبير بنسبة 27% بالقيمة التسويقية لمحمد صلاح خلال عام واحد وأرقام قياسية جديدة بعد مباراة وست هام يونايتد

وحصل محمد صلاح على تقييم 10/8.7، ويعد هو التقيم الأعلى في صفوف فريق ليفربول وفي المباراة بشكل عام.

ولعب محمد صلاح المباراة كاملة، ونجح في تسديد 5 تسديدات، وحصل على ركلة جزاء، بجانب تسجيل هدف في المباراة، وبلغت نسبة أهدافه المتوقعة في المباراة نحو 1.01.

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وتمكن من لمس الكرة 61 مرة، ووصلت دقة تمريراته إلى 74% بعدما مرر 29 كرة بشكل صحيح من أصل 39، ونجح محمد صلاح في المراوغة مرتين من أصل 3 مرات.

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وتعد هذه المباراة هي الثانية عشر على التوالي التي يشارك محمد صلاح في التسجيل أو الصناعه، ولم ينجح محمد صلاح في مباراة الأمس بأرسال أي عرضية صحيحة، وفاز بـ6 صراعات أرضية من أصل 10، فيما خسر الاستحواذ على الكرة 20 مرة، وحصل على 3 ركلات حرة.