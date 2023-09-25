نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إحصائية كارثية لريال مدريد بعد الخسارة أمام الأتلتيكو في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد هزيمة مدوية أمام نظيره فريق أتلتيكو مدريد بثلاث أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس بالدوري الإسباني.

نتيجة مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد

وجاءت أهداف فريق أتلتيكو مدريد الثلاثة عن طريق الرأس من خلال اللاعب ألفارو مورتا الذي سجل هدفين وجريزمان الذي سجل هدف.

وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات أن نادي ريال مدريد استقبل 3 أهداف بالرأس في مباراة واحدة للمرة الثانية في الدوري الإسباني وذلك منذ موسم 2003-2004.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

وبعد فوز فريق أتلتيكو مدريد فإنه رفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 15 نقطة في المركز الثالث.

بينما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني هذا الموسم برصيد 16 نقطة.