نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير تحكيمي يثير الجدل حول مباراة ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد ضد نظيره أتلتيكو مدريد، بخسارة الميرنجي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجديد.



وكشف إدواردو اتورالدي، الحكم الدولي السابق وخبير التحكيمي الحالي، صحة الحالات التحيكيمة التي شهدت جدلا خلال ديربي العاصمة الذي حسمه أتلتيكو مدريد لصالحه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.



وقال اتورالدي في تصريحات تلفزيونية أن لم يكن هناك خطأ لبيلينجهام في الهدف الأول لـ أتلتيكو مدريد، مشددا بأن هدف ريال مدريد الثاني الذي تم إلغاؤه إلغاؤه لم يكن صحيحا وقرار الالغاء كان صحيح.

وبسؤاله عن عركلة خيمينيز للاعب ريال مدريد قال لم يكن هناك طرد، تكفي البطاقة الصفراء”.

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة ريال مدريد دربي العاصمة



جدول ترتيب الدوري الإسباني

1- برشلونة، 16 نقطة

2- جيرونا، 16 نقطة

3- ريال مدريد، 15 نقطة

4- أتليتك بلباو، 13 نقطة

5- أتليتكو مدريد، 10 نقاط

6- فالنسيا، 10 نقاط

7- رايو فاييكانو، 10 نقاط

8- ريال سوسيداد، 9 نقاط

9- قادش، 8 نقاط

10- ريال بيتيس، 8 نقاط

11- أوساسونا، 7 نقاط

12- فياريال، 7 نقاط

13- خيتافي، 7 نقاط

14- ألافيس، 6 نقاط

15- لاس بالماس، 5 نقاط

16- ريال مايوركا، 5 نقاط

17- إشبيلية، 4 نقاط

18- سيلتا فيجو، 4 نقاط

19- غرناطة، 3 نقاط

20- ألميريا، نقطتين