نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيميوني يعترض على حكم المباراة ويؤكدها: بيلينجهام استحق الطرد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعترض دييجو سيميوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني على حكم المباراة الذي أدار مباراة الفريق ضد نادي ريال مدريد مساء اليوم.

مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

والتقى أتلتيكو مدريد بنظيره ريال مدريد في إطار الجولة السادسة من عمر الدوري الإسباني لهذه النسخة 2023-2024.

وفاز أتلتيكو مدريد بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد لصالح الميرنجي في المباراة التي جمعتهما على ملعب ميتروبوليتانو.

وتدخل اللاعب جود بيلنجهام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم على اللاعب أنخيل كوريا في نهاية المباراة وهو الأمر الذي دعى الحكم إلى إشهار بطاقته الصفراء في وجهه.

ولم يرضى سيميوني بهذا الرد حيث قال في تصريحات عقب المُباراة أن بيلينجهام استحق الحصول على بطاقة حمراء والطرد من الملعب بعد تدخله العنيف على أنخيل كوريا.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد خمسة عشر نقطة، بينما يحتل أتلتيكو المركز الخامس برصيد عشر نقاط.