نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق: إمام عاشور سيصل لمكانة كبيرة مع القلعة الحمراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا كبيرًا على نظيره فريق سانت جورج، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن النادي الأهلي واجه منافس سهل في ذهاب دور الـ32 بدوري الأبطال، مشيرا إلى أن كل اللاعبين الذين شاركوا امام سانت جورج الأثيوبي ظهروا بشكل جيد، والكل يريد إثبات جدارته باللعب أساسيا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "هناك منافسة شرسة بين لاعبي الأهلي خصوصا في الهجوم، حتى كريستو الذي شارك في الشوط الثاني يريد وضع بصمة مع الفريق وإثبات ذاته، وكذلك صلاح محسن يريد المشاركة في ظل توافر مهاجمين مميزين واللاعبين يريدون الإعلان عن أنفسهم أمام كولر، في ظل قوة دكة البدلاء".

وأضاف: "كولر ملتزم بعقده مع الأهلي لأنه سيصنع تاريخا مع النادي ويحقق العديد من البطولات، والنادي لديه جماهيرية كبيرة، وهو حقق مع الفريق بطولات لم يسبق أن فاز بها في مسيرته الكروية، ولذلك فرفضه للعروض السعودية ذكاء كبير منه".

وواصل: "فايلر خسر كثيرا برحيله عن الأهلي، واختفى بعدما رحل عن مصر وانتقل لتدريب أندية اقل ولم يحقق أي لقب، وبالعودة للفريق أمام سانت جورج فهناك لاعبين مميزين ولدي تحفظ على مستوى كهربا وتاو في المباراة، وكنت أتمنى عدم مشاركته اليوم في ظل إصابته الأخيرة، خصوصا أنني أخشى من الإصابة وغيابه لفترة طويلة".

وأكمل: "كهربا عندما كان يلعب لصالح الفريق كان يسجل كثيرا، لكنه حاليا مهتم بالتسجيل أكثر، وصلاح محسن شاهدته من منظور رغبته في إثبات جدارته وتسجيل أهداف".

وزاد: "إمام عاشور قدم مستوى جيد، وظهر في أكثر من مرة يهاجم ثم يعود سريعا للدفاع، لو استمر بنفس المنوال سيذهب في منطقة آخرى وسيصبح نجمًا فوق العادة وسيتخطى الكثير من نجوم الأهلي التاريخيين".

وأردف: "أفشة شارك أيضا ويريد تقديم المستوى الأفضل له، خصوصا أن الأمور ستكون صعبة في ظل المنافسة معه في خط الوسط، وكانت له أكثر من لعبة خطيرة وساهم في صناعة عدة فرص لزملائه".

واستطرد: "يجب اعطاء الفرصة لـ كريم الدبيس واراحة علي معلول في ظل الاجهاد الذي سيقع على معلول، وهناك لاعبين يجب أن تحصل على الراحة

وأتم: "الزمالك قادر بكل تأكيد على الانتصار أمام أرتا سولار الجيبوتي، وأتمنى أن يلعب أوسوريو بالطريقة الطبيعية من أجل تحقيق الفوز".