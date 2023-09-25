نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل النصر المتوقع لمواجهة أحد في كأس خادم الحرمين الشريفين.. موقف كريستيانو رونالدو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة كريستيانو رونالدو مع نظيره فريق أحد مساء اليوم الإثنين 25-9-2023، وذلك في إطار دور الـ32 من بطولة كأس الملك.

ويحتضن ملعب "عبد الله الفيصل" هذا اللقاء الذي سيجمع بين فريقي النصر وأحد اليوم الإثنين الموافق الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة النصر ضد أحد في كأس الملك

تبدأ أحداث مباراة النصر وأحد اليوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة أحد في كأس الملك

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أليكس تيليس، إيميريك لابورت، علي لاجامي، سلطان الغنام.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، عبد الله الخيبري، أوتافيو مونتيرو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، أندرسون تاليسكا.

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة النصر ضد أحد في كأس الملك

تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس الملك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة النصر ضد أحد مساء اليوم الإثنين، عبر قنواتها المشفرة.